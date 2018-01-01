Новорічна ніч на Закарпатті: два замінування та близько 150 викликів поліції
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом перших восьми годин на Закарпатті на лінію “102” надійшло 147 повідомлення громадян, з яких в журнал єдиного обліку внесено 128 звернень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У новорічну ніч до охорони громадського порядку було додатково залучено 165 працівників поліції Закарпаття.
“Поліція у новому році вже розкрила угон автомобіля у Виноградівському районі. Крім цього, у новорічну ніч поліція оперативно спрацювала та швидко перевірила два ресторани в Ужгороді після повідомлення про замінування. Усі вони виявилися неправдивими. Також правоохоронці спіймали сімох нетверезих водіїв. Чотирьох із них патрульна поліція зупинила в Ужгороді та Мукачеві, трьох — групи реагування в Хустському та Виноградівському районах”, — розповіла УНН речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
Нагадаємо, поліція не зафіксувала грубих порушень під час святкування Нового року у Києві.