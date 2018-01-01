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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Новорічна ніч на Закарпатті: два замінування та близько 150 викликів поліції

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом перших восьми годин на Закарпатті на лінію “102” надійшло 147 повідомлення громадян, з яких в журнал єдиного обліку внесено 128 звернень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У новорічну ніч до охорони громадського порядку було додатково залучено 165 працівників поліції Закарпаття.

Новорічна ніч на Закарпатті: два замінування та близько 150 викликів поліції

“Поліція у новому році вже розкрила угон автомобіля у Виноградівському районі. Крім цього, у новорічну ніч поліція оперативно спрацювала та швидко перевірила два ресторани в Ужгороді після повідомлення про замінування. Усі вони виявилися неправдивими. Також правоохоронці спіймали сімох нетверезих водіїв. Чотирьох із них патрульна поліція зупинила в Ужгороді та Мукачеві, трьох — групи реагування в Хустському та Виноградівському районах”, — розповіла УНН речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Нагадаємо, поліція не зафіксувала грубих порушень під час святкування Нового року у Києві.

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