Новообраний прем'єр Молдови пригрозила демократам зовнішнім тиском і протестами

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови в уряді ACUM-PSRM Майя Санду заявила під час брифінгу, що звернеться в міжнародні інстанції через те, що в Партії демократів відмовляються передати владу уряду технічної більшості, передає УНН.

"Сьогодні в якості прем'єра передам у комісію ООН, Рада Європи, Венеціанську комісію звернення з нашою думкою щодо останніх рішень Конституційного Суду. Рішення суперечать Конституції. І так вважаємо не тільки ми, а й їх кваліфікували і міжнародні інститути", - сказала Санду.

Варто зазначити, що уряд ACUM-PSRM сьогодні зібралвся на перше засідання.

"Ми будемо закликати до зовнішнього тиску, якщо цього буде недостатньо, ми будемо організовувати протести", - уточнила Санду.

За її словами, уряд ACUM-PSRM визнано Еврпейскім Союзом. У той час, як в ЄС заявили про готовність співпрацювати з владою, призначеної демократичним шляхом.

Нагадаємо, Конституційний Суд Молдови ухвалив рішення про те, що уряд призначений поза законних термінів, по закінченню трьох місяців після виборів, є незаконним. Крім того, президент країни Ігор Додон був відсторонений від виконання своїх функцій через відмову розпускати парламент. Виконуючим обов'язки глави держави був призначений Павло Філіп, який підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".

Про те, що відбувається в Молдові, читайте в матеріалі УНН.

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