Новобудова “Київміськбуду” на Обухівській отримала адресу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” повідомляє, що житловому будинку № 3 у складі проекту будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом на вул. Обухівська, 135-А присвоєно адресу, пише УНН.
“Відповідно до рішення Київської міської ради, враховуючи лист Департаменту містобудування та архітектури та звернення ПрАТ “ХК „Київміськбуд“ новобудова матиме адресу — вул. Обухівська, буд. 137-А”, — повідомили у компанії.
У “Київміськбуді” також повідомили, щодо подальшого оформлення правовстановлюючих документів та укладання договорів з експлуатуючою організацією, інвесторів буде поінформовано додатково.