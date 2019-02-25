Новобудова “Київміськбуду” на Обухівській отримала адресу

“Відповідно до рішення Київської міської ради, враховуючи лист Департаменту містобудування та архітектури та звернення ПрАТ “ХК „Київміськбуд“ новобудова матиме адресу — вул. Обухівська, буд. 137-А”, — повідомили у компанії.

У “Київміськбуді” також повідомили, щодо подальшого оформлення правовстановлюючих документів та укладання договорів з експлуатуючою організацією, інвесторів буде поінформовано додатково.