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Новий законопроект "про працю" не скасовує трудові книжки - Милованов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Новий проект закону "Про працю" не передбачає скасування трудових книжок. Про це на медіазаході у форматі мосту із регіонами, присвячений проекту закону "Про працю" №2708 заявив очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Наголошую, що трудова книжка, яка є, залишається як механізм за бажанням працівника. Якщо у працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб у неї ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все що відбулось у трудовій історії людини. Вони не відміняються, тільки додається реєстр", - сказав він.

Як повідомлялося в УНН, наприкінці листопада минулого року Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні підтримав ініціативу Мінсоцполітики запровадити в Україні електронні трудові книжки.

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