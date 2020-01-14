Новый законопроект "о труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Новый проект закона "О труде" не предусматривает отмены трудовых книжек. Об этом на медиа-мероприятии в формате моста с регионами, посвященному проекту закона "О труде" №2708 заявил глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Подчеркиваю, что трудовая книжка, которая есть, остается как механизм по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы в нее ставили записи, и она является документом, подтверждающим стаж и все что состоялось в трудовой истории человека. Они не отменяются, только добавляется реестр", - сказал он.
Как сообщалось в УНН, в конце ноября прошлого года Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Минсоцполитики ввести в Украине электронные трудовые книжки.