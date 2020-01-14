Новый законопроект "о труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111971 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115336 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113809 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127930 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105337 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108025 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108119 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130662 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 194988 просмотра

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Новый законопроект "о труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов

Новый законопроект "о труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов

Киев  •  УНН

 • 14832 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Новый проект закона "О труде" не предусматривает отмены трудовых книжек. Об этом на медиа-мероприятии в формате моста с регионами, посвященному проекту закона "О труде" №2708 заявил глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Подчеркиваю, что трудовая книжка, которая есть, остается как механизм по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы в нее ставили записи, и она является документом, подтверждающим стаж и все что состоялось в трудовой истории человека. Они не отменяются, только добавляется реестр", - сказал он.

Как сообщалось в УНН, в конце ноября прошлого года Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Минсоцполитики ввести в Украине электронные трудовые книжки.

Украинские Национальные Новости

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