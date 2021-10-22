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Новий закон про столицю наведе лад у Києві, усунувши конфлікт між місцевою та державною владою - нардеп

Київ • УНН

 • 18510 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт “Про Київ — столицю України”, який розмежовує функції голови КМДА та мера Києва. Про це повідомив один із авторів законопроєкту, народний депутат Віталій Безгін.

Новий закон про столицю наведе лад у Києві, усунувши конфлікт між місцевою та державною владою - нардеп

За його словами, завдяки ухваленню документа київська громада отримає розширені повноваження та реалізацію позитивних наслідків реформи децентралізації, зокрема, великих державних інфраструктурних проєктів.

“Київ заслуговує на збалансовану систему місцевого самоврядування, на його відновлення та на відсутність конфлікту між державною та столичною владою”, — підкреслив Безгін.

Зазначимо, у результаті проведення реформи децентралізації в Україні було сформовано 1469 територіальних громад. Кожна громада отримала рівні права та розширені фінансові повноваження. Однак ці зміни не торкнулися міста Києва. Як зазначають автори документу, зміни до Закону України “Про місто Київ — столицю України” допоможуть зміцнити місцеве самоврядування та нарешті провести децентралізацію в столиці. А Київська міська державна адміністрація буде виконувати обов’язки префектури, яка контролює законність рішень Київради, райрад та їх виконкомів.

“Серед головних переваг законопроєкту — доступ киян до реалізації масштабний державних програм. У Києві через незалежний орган — КМДА — будуть додатково відновлювати дороги, мости, школи, дитячі садочки тощо”, — наголосив Віталій Безгін.

Як стверджується у пояснювальній записці до документа, новий закон має забезпечити автономію самоврядування. Це передбачає створення власних виконавчих органів та, в перспективі, відновлення районних рад.

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