Новый закон о столице наведет порядок в Киеве, устранив конфликт между местной и государственной властью - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект “О Киеве — столице Украины”, который разграничивает функции председателя КГГА и мэра Киева. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат Виталий Безгин.
По его словам, благодаря принятию документа киевская община получит расширенные полномочия и реализацию положительных последствий реформы децентрализации, в частности, крупных государственных инфраструктурных проектов.
“Киев заслуживает сбалансированную систему местного самоуправления, на его восстановление и отсутствие конфликта между государственной и столичной властью”, — подчеркнул Безгин.
Отметим, в результате проведения реформы децентрализации в Украине было сформировано 1469 территориальных общин. Каждая община получила равные права и расширенные финансовые возможности. Однако эти изменения не коснулись города Киева. Как отмечают авторы документа, изменения в Закон Украины “О Киеве — столице Украины” помогут укрепить местное самоуправление и наконец провести децентрализацию в столице. А Киевская городская государственная администрация будет выполнять обязанности префектуры, которая контролирует законность решений Киевсовета, райсоветов и их исполкомов.
“Среди главных преимуществ законопроекта — доступ киевлян к реализации масштабный государственных программ. В Киеве из-за независимого органа — КГГА — будут дополнительно восстанавливать дороги, мосты, школы, детские сады и т.д.”, — отметил Виталий Безгин.
Как утверждается в пояснительной записке к документу, новый закон должен обеспечить автономию самоуправления. Это предполагает создание собственных исполнительных органов и, в перспективе, восстановление районных советов.