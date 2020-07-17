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Новий закон про оборонні закупівлі сприяє інтеграції України до НАТО - Кулеба

Київ • УНН

 • 12830 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Підтриманий Верховною Радою новий закон про державні оборонні закупівлі важливий для безпеки України та сприяє інтеграції держави до НАТО. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Це чудова новина. Дякую народним обранцям за цей крок. Новий закон про державні оборонні закупівлі важливий для безпеки України, сприяє інтеграції нашої держави до НАТО та ефективному співробітництву у сфері безпеки та оборони зі США", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі.

Законопроект передбачає розширення сфери застосування закону "Про оборонні закупівлі" в частині розповсюдження його дії на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканості, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовлює необхідність введення надзвичайного стану.

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