Новий пакет допомоги від Британії: в ОП детально розповіли, що отримає Україна

Деталі

За словами Єрмака новий пакет допомоги від Великої Британії включає:

- 14 танків "Challenger 2";

- 30 гармат AS90;

- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

- десятки БпЛА;

- 100.000 артилерійських снарядів;

- 100 "вдосконалених ракет";

- запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Раніше

Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.

Він також додав, що британський пакет озброєнь “означає, що українці можуть перейти від існування до вигнання російських військ”.