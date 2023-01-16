Новий пакет допомоги від Британії: в ОП детально розповіли, що отримає Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна отримає новий пакет допомоги від Великої Британії. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак детально розповів, що ще передадуть Києву окрім "Challenger 2" та БТР Bulldog, передає УНН.
Деталі
За словами Єрмака новий пакет допомоги від Великої Британії включає:
- 14 танків "Challenger 2";
- 30 гармат AS90;
- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";
- десятки БпЛА;
- 100.000 артилерійських снарядів;
- 100 "вдосконалених ракет";
- запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.
Раніше
Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.
Він також додав, що британський пакет озброєнь “означає, що українці можуть перейти від існування до вигнання російських військ”.