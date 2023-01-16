Новый пакет помощи от Британии: в ОП подробно рассказали, что получит Украина

Детали

По словам Ермака, новый пакет помощи от Великобритании включает:

– 14 танков "Challenger 2";

– 30 пушек AS90;

– 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

– десятки БпЛА;

– 100.000 артиллерийских снарядов;

– 100 "усовершенствованных ракет";

– запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Ранее

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.

Он также добавил, что британский пакет вооружений “означает, что украинцы могут перейти от существования к изгнанию российских войск”.