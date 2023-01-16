Новый пакет помощи от Британии: в ОП подробно рассказали, что получит Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украина получит новый пакет помощи от Великобритании. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подробно рассказал, что еще передадут Киеву кроме "Challenger 2" и БТР Bulldog, передает УНН.
Детали
По словам Ермака, новый пакет помощи от Великобритании включает:
– 14 танков "Challenger 2";
– 30 пушек AS90;
– 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
– десятки БпЛА;
– 100.000 артиллерийских снарядов;
– 100 "усовершенствованных ракет";
– запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.
Ранее
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.
Он также добавил, что британский пакет вооружений “означает, что украинцы могут перейти от существования к изгнанию российских войск”.