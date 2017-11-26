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Новий музей Бетховена відкривається у Відні

Новий музей Бетховена відкривається у Відні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У столиці Австрії, де Людвіг ван Бетховен прожив 35 років, одну з квартир композитора перетворили на музей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wien.info.

Новий великий заклад відкриється для відвідувачів 25 листопада. Вхід у перші два дні роботи буде безкоштовним.

Бетховен вперше приїхав до Відня у 17-річному віці, щоб пройти навчання у Моцарта. А у 1792 році повернувся як учень Гайдна і аж до смерті у 1827 році постійно тут жив. Три квартири, які пов'язані з ім'ям великого композитора, є філіями Музею Відня. Одну з них - квартиру на Пробусгассе, 6 - у міському кварталі Хайлигенштадт з невеликого пам'ятного місця площею 40 м² переобладнали у новий Музей Бетховена площею 265 м².

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На відвідувачів тут чекає захоплива сучасна експозиція, яку розміщено у 14 кімнатах. Тематично розділені секції розкажуть про історію будинку, переїзд Бетховена з Бонна до Відня, його перебування у Хайлігенштадті, про те, як він створював музику, заробляв на життя, виступав і, звичайно ж, про його спадок.

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Вважається, що в будинку на Пробусгассе Бетховен у 1802 році написав Хайлігенштадський заповіт, адресований його братові. В цьому ніколи не відправленому листі він ділився відчаєм через глухоту, що прогресувала. Також тут ним було написано багато відомих творів.

Нагадай Національний музей у Дамаску відкрився для відвідувачів після створення зони деескалації в приміському районі - Східній Гуті.

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