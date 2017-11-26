Новый музей Бетховена открывается в Вене

Новый большой заведение откроется для посетителей 25 ноября. Вход в первые два дня работы будет бесплатным.

Бетховен впервые приехал в Вену в 17-летнем возрасте, чтобы пройти обучение у Моцарта. А в 1792 году вернулся как ученик Гайдна и до смерти в 1827 году постоянно здесь жил. Три квартиры, связанные с именем великого композитора, являются филиалами музея Вены. Одна из них - квартиру на Пробусгассе, шестой городском квартале Хайлигенштадт из небольшого памятного места площадью 40 м² переоборудовали в новый Музей Бетховена площадью 265 м².

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Посетителей здесь ждет увлекательная современная экспозиция, размещенная в 14 комнатах. Тематически разделены секции расскажут об истории дома, переезд Бетховена из Бонна в Вену, его пребывание в Хайлигенштадт, о том, как он создавал музыку, зарабатывал на жизнь, выступал и, конечно же, о его наследство.

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Считается, что в доме на Пробусгассе Бетховен в 1802 году написал Хайлигенштадський завещание, адресованное его брату. В этом никогда не отправленном письме он делился отчаянием из-за глухоты, что прогрессировала. Также здесь им было написано много известных произведений.

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