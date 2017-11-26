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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70374 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 56563 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64744 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115562 просмотра

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10 марта, 18:32 • 114483 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142277 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107345 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Новый музей Бетховена открывается в Вене

Новый музей Бетховена открывается в Вене

Киев  •  УНН

 • 16595 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В столице Австрии, где Людвиг ван Бетховен прожил 35 лет, одну из квартир композитора превратили в музей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wien.info.

Новый большой заведение откроется для посетителей 25 ноября. Вход в первые два дня работы будет бесплатным.

Бетховен впервые приехал в Вену в 17-летнем возрасте, чтобы пройти обучение у Моцарта. А в 1792 году вернулся как ученик Гайдна и до смерти в 1827 году постоянно здесь жил. Три квартиры, связанные с именем великого композитора, являются филиалами музея Вены. Одна из них - квартиру на Пробусгассе, шестой городском квартале Хайлигенштадт из небольшого памятного места площадью 40 м² переоборудовали в новый Музей Бетховена площадью 265 м².

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Посетителей здесь ждет увлекательная современная экспозиция, размещенная в 14 комнатах. Тематически разделены секции расскажут об истории дома, переезд Бетховена из Бонна в Вену, его пребывание в Хайлигенштадт, о том, как он создавал музыку, зарабатывал на жизнь, выступал и, конечно же, о его наследство.

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Считается, что в доме на Пробусгассе Бетховен в 1802 году написал Хайлигенштадський завещание, адресованное его брату. В этом никогда не отправленном письме он делился отчаянием из-за глухоты, что прогрессировала. Также здесь им было написано много известных произведений.

Напомни Национальный музей в Дамаске открылся для посетителей после создания зоны деэскалации в пригородном районе - Восточной Гуте.

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