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Новий мільйонер “Лото-Забава” розповів секрет успіху

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Анатолій Павлюк з Івано-Франківщини виграв 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”, повідомляє УНН.

Його історія успіху особлива, адже він виборов перемогу в акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забава”.

Саме його лотерейний білет виявився виграшним у фіналі акції, де на кону стояв 1 млн грн. Павлюк розповів, що в “Лото-Забава” грає більше десяти років. Проте, у виграш повірив не одразу, думав, що це чийсь розіграш.

“Я був на роботі, мені зателефонували і сказали, що я став переможцем і виграв один мільйон гривень. Я спочатку не повірив, думаю зараз різні ситуації, і я перетелефонував своїй сестрі та попросив її перевірити, чи це правда. І вже тоді я зрозумів, що я переможець”, — поділився враженнями Павлюк.

На виграні кошти переможець планує купити доньці квартиру. Каже, що на цьому виграші не зупиниться і буде продовжувати грати у “Лото-Забава”.

Але тепер вже до родинної гри в “Лото-Забава” долучатиметься сестра Інна, яка разом з переможцем приїхала до Києва за виграшем.

“Я взагалі ніколи не грала, але на цю передачу я білетики придбала. Тепер буду грати завжди”, — сказала вона.

Пан Анатолій та його сестра завітали до Києва на запрошення оператора державних лотерей “М.С.Л.” та взяли участь в ексклюзивній програмі “Два дні з життя мільйонера”. Також пан Павлюк став почесним учасником “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“ і відвідав прямий ефір „Лото-Забава“.

Нагадаємо, що вже 277 українців стали мільйонерами в лотереї „Лото-Забава“ і 18 з них — цього року”.

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