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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 83041 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 56691 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108080 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109458 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105878 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107687 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117387 просмотра

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Новый миллионер "Лото-Забава" рассказал секрет успеха

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Анатолий Павлюк из Ивано-Франковской выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава", сообщает УНН.

Его история успеха особая, ведь он победил в акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забава".

Именно его лотерейный билет оказался выигрышным в финале акции, где на кону стоял 1 млн грн. Павлюк рассказал, что в "Лото-Забава" играет более десяти лет. Однако, в выигрыш поверил не сразу, думал, что это чей-то розыгрыш.

"Я был на работе, мне позвонили и сказали, что я стал победителем и выиграл один миллион гривен. Я сначала не поверил, думаю сейчас разные ситуации, и я перезвонил своей сестре и попросил ее проверить, правда ли это. И уже тогда я понял, что я победитель", - поделился впечатлениями Павлюк.

На выигранные средства победитель планирует купить дочери квартиру. Говорит, что на этом выигрыше не остановится и будет продолжать играть в "Лото-Забава".

Но теперь уже к семейной игре в "Лото-Забава" приобщится сестра Инна, которая вместе с победителем приехала в Киев за выигрышем.

"Я вообще никогда не играла, но на эту передачу я билетики приобрела. Теперь буду играть всегда", - сказала она.

Господин Анатолий и его сестра посетили Киев по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." и приняли участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера". Также господин Павлюк стал почетным участником "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетил прямой эфир "Лото-Забава".

Напомним, что уже 277 украинцев стали миллионерами в лотерее "Лото-Забава" и 18 из них - в этом году".

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