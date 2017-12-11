Новый миллионер "Лото-Забава" рассказал секрет успеха

Его история успеха особая, ведь он победил в акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забава".

Именно его лотерейный билет оказался выигрышным в финале акции, где на кону стоял 1 млн грн. Павлюк рассказал, что в "Лото-Забава" играет более десяти лет. Однако, в выигрыш поверил не сразу, думал, что это чей-то розыгрыш.

"Я был на работе, мне позвонили и сказали, что я стал победителем и выиграл один миллион гривен. Я сначала не поверил, думаю сейчас разные ситуации, и я перезвонил своей сестре и попросил ее проверить, правда ли это. И уже тогда я понял, что я победитель", - поделился впечатлениями Павлюк.

На выигранные средства победитель планирует купить дочери квартиру. Говорит, что на этом выигрыше не остановится и будет продолжать играть в "Лото-Забава".

Но теперь уже к семейной игре в "Лото-Забава" приобщится сестра Инна, которая вместе с победителем приехала в Киев за выигрышем.

"Я вообще никогда не играла, но на эту передачу я билетики приобрела. Теперь буду играть всегда", - сказала она.

Господин Анатолий и его сестра посетили Киев по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." и приняли участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера". Также господин Павлюк стал почетным участником "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетил прямой эфир "Лото-Забава".

Напомним, что уже 277 украинцев стали миллионерами в лотерее "Лото-Забава" и 18 из них - в этом году".