Деталі

Згідно з цифрами, колишній начальник служби безпеки, який обійняв посаду в липні, отримує 452 200 гонконгських доларів (58 000 доларів) на місяць, а також допомогу на розваги у розмірі понад 10 000 доларів, повідомили в його офісі AFP у середу.

Його зарплата вища, ніж у його попередниці Керрі Лем, яка заробляла близько 54 000 доларів на місяць.

Це означає, що Лі заробляє більше, ніж президент США Джо Байден, чия річна зарплата становить 400 000 доларів, і поступається лише сінгапурському лідеру Лі Сяньлуну, який заробляє близько 1,6 мільйона доларів на рік.

Гонконг регулярно очолює рейтинги як одне з найдорожчих для життя міст із найвищим рівнем майнової нерівності.

Додамо

64-річного чоловіка було обрано на найвищу посаду в Гонконгу на початку цього року. Сполучені Штати внесли його до санкційного списку за його роль у придушенні Китаєм свобод у місті.