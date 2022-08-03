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Новий глава Гонконгу опинився серед найбільш високооплачуваних політиків світу

Новий глава Гонконгу опинився серед найбільш високооплачуваних політиків світу

Київ • УНН

 • 172238 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Новий лідер Гонконгу Джон Лі отримав підвищення зарплати, яке зробило його одним із найбільш високооплачуваних політиків у світі, згідно з даними, наданими його офісом у середу, навіть незважаючи на те, що економіка фінансового центру переживає спад. Про це УНН пише з посииланням на AFP.

Деталі

Згідно з цифрами, колишній начальник служби безпеки, який обійняв посаду в липні, отримує 452 200 гонконгських доларів (58 000 доларів) на місяць, а також допомогу на розваги у розмірі понад 10 000 доларів, повідомили в його офісі AFP у середу.

Його зарплата вища, ніж у його попередниці Керрі Лем, яка заробляла близько 54 000 доларів на місяць.

Це означає, що Лі заробляє більше, ніж президент США Джо Байден, чия річна зарплата становить 400 000 доларів, і поступається лише сінгапурському лідеру Лі Сяньлуну, який заробляє близько 1,6 мільйона доларів на рік.

Гонконг регулярно очолює рейтинги як одне з найдорожчих для життя міст із найвищим рівнем майнової нерівності.

Додамо

64-річного чоловіка було обрано на найвищу посаду в Гонконгу на початку цього року. Сполучені Штати внесли його до санкційного списку за його роль у придушенні Китаєм свобод у місті.

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