Новый глава Гонконга оказался среди самых высокооплачиваемых политиков мира

Детали

Согласно цифрам, бывший начальник службы безопасности, вступивший в должность в июле, получает 452 200 гонконгских долларов (58 000 долларов) в месяц, а также помощь на развлечения в размере более 10 000 долларов, сообщили в его офисе AFP в среду.

Его зарплата выше, чем у его предшественницы Керри Лэм, которая зарабатывала около 54 000 долларов в месяц.

Это означает, что Ли зарабатывает больше, чем президент США Джо Байден, чья годовая зарплата составляет 400 000 долларов, и уступает только сингапурскому лидеру Ли Сяньлуну, зарабатывающему около 1,6 миллиона долларов в год.

Гонконг регулярно возглавляет рейтинги как один из самых дорогих для жизни городов с высоким уровнем имущественного неравенства.

Добавим

64-летний мужчина был избран на высшую должность в Гонконге в начале этого года. Соединенные Штаты внесли его в санкционный список за его роль в подавлении Китаем свобод в городе.