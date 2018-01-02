Нові спалахи АЧС зафіксовано на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Харківській області зафіксували нові випадки африканської чуми свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
Повідомляється, що у Харківській області на території мисливських угідь ТОВ “Мурафський фазан”, ГО СМК “Гай-2”, ХОМТ “Лісомир” та ТОВ “Ізбитське” було проведено відстріл диких кабанів.
При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз — африканська чума свиней.
“В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС.
За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.