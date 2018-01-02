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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нові спалахи АЧС зафіксовано на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У Харківській області зафіксували нові випадки африканської чуми свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.

Нові спалахи АЧС зафіксовано на Харківщині

Повідомляється, що у Харківській області на території мисливських угідь ТОВ “Мурафський фазан”, ГО СМК “Гай-2”, ХОМТ “Лісомир” та ТОВ “Ізбитське” було проведено відстріл диких кабанів.

При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз — африканська чума свиней.

“В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС.

За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

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