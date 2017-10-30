Нові спалахи АЧС зафіксовані у двох областях України

Зазначається, що АЧС на Одещині була зареєстрована в особистому підсобному господарстві громадянина в селі Криничне Болградського району.

"Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, захворювання та загибель свиней була зареєстрована на території НПП "Нижньосульський" Плехівської сільської ради (Оржицький район, Полтавська область, - ред.) ", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

"В осередках захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС," — додали у Держпродспоживслужбі.

З 2016 року в Україні знищили майже 78 тисяч голів свиней через АЧС. За підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.

За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.