Нові спалахи АЧС: під ударом опинилося одразу три області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Тернопільській, Волинській та Полтавській областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Відзначається, що кілька днів тому у Тернопільській області (Шумський район) в особистому підсобному господарстві було зареєстровано загибель свиней.
Поряд з цим, днями у Волинській області (Любомльський район) на території РО “УТМР” Замлинського лісництва в урочищах “Заказник” та “Вільшина” було зареєстровано загибель диких свиней.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз АЧС.
“Також 17.06.2018 Регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Полтавській області було виявлено ДНК вірусу АЧС при дослідженні біоматеріалу, відібраного від свиней в ПАП ”Диканське" с.Великі Будища Диканського району Полтавської області", — розповіли у службі.
Нагадаємо, як писав УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.
Зауважимо, що з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів цієї хвороби.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів’я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.