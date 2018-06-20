Нові спалахи АЧС: під ударом опинилося одразу три області

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Тернопільській, Волинській та Полтавській областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Відзначається, що кілька днів тому у Тернопільській області (Шумський район) в особистому підсобному господарстві було зареєстровано загибель свиней.

Поряд з цим, днями у Волинській області (Любомльський район) на території РО “УТМР” Замлинського лісництва в урочищах “Заказник” та “Вільшина” було зареєстровано загибель диких свиней.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз АЧС.

“Також 17.06.2018 Регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Полтавській області було виявлено ДНК вірусу АЧС при дослідженні біоматеріалу, відібраного від свиней в ПАП ”Диканське" с.Великі Будища Диканського району Полтавської області", — розповіли у службі.

Нагадаємо, як писав УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.

Зауважимо, що з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів цієї хвороби.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів’я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.

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