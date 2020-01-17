Нові рішення на Level Up Ukraine 2020 - у Києві пройде щорічний бізнес-форум
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У КВЦ "Парковий" 21 лютого пройде щорічний бізнес-форум Level Up Ukraine 2020. Захід в 4-те збере в Києві авторитетних спікерів, представників влади, бізнесу і великих бізнес-спільнот для того, щоб спільними зусиллями створювати умови для співпраці на принципах "win-win", передає УНН.
Головна тема форуму в 2020 році - принципи створення більшого. Level UP Ukraine виступає платформою для розвитку екосистеми, де влада, бізнес і суспільство розробляють умови, які призводять до реальних дій в Україні. Учасники оформляють домовленості і створюють загальні matching projects, де кожен долучається до нової моделі взаємодії на взаємовигідних умовах.
Для досягнення поставлених цілей Форум надає експертизу спікерів щодо глобальних і локальних трендах, підвищуючи академічний бекграунд учасників і виконуючи освітню функцію. Форум також надає учасникам незалежний стіл переговорів, за яким ключові гравці і представники інтересів громадян виробляють ефективні механізми та інструменти розвитку країни.
Присутні іноземні інвестори: від фондів до міжнародних фінансових інституцій позначають ключові сфери інвестицій, а українська сторона має можливість представити свої рішення відповідно до запитів інвесторів.
Своїми принципами створення більшого поділяться:
Томас Бьоркман - фінансист, соціальний підприємець, засновник фонду Ekskäret;
Інго Фрідріх - один з 14 віце-президентів Європейського парламенту в 2004 - 2007 рр. від Німеччини;
Гіві Топчішвілі - Президент компанії 9.8 Group;
Григол Катамадзе - Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і Повноважний Посол;
Владислав Криклій - міністр інфраструктури України.
Також, у Форумі візьмуть участь міжнародні інвестори з Грузії, США та ЄС.
21 лютого decision maker'и зберуться, щоб зрозуміти з якою метою об'єднаються об'єднання, який сектор економіки найбільш привабливий для інвестицій і як освіта впливає на створення екосистем в країні.
Організаторами форуму виступають компанія Una Partners і Асоціація платників податків України. Ідейним натхненником Форуму є Наталя Ульянова - експерт в сфері податкового та корпоративного планування, банківської справи, фінансових послуг та управління приватним капіталом.
Наталя Ульянова прокоментувала ідею створення Форуму: "Бізнес, влада і суспільство зараз представляють собою різні полюси єдиного суб'єкта - країни. І головне завдання - об'єднатися і навчитися взаємодіяти, активно і з максимальними зусиллями на принципах win-win. Для цих цілей і створений форум Level UP Ukraine. Цього року сконцентруємося на принципах створення більшого з топ-бізнесом, владою і кращими представниками спільноти".
Генеральним партнером Форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії - Georgian Industrial Group. Ініціативу також підтримали лідери українського ринку: фармацевтичні комапании Індар, Фармак і БХФЗ і міжнародна IT- компанія Powercode.
Детальна інформація про спікерів і панельні дискусії Форуму доступна ТУТ.