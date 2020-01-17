Новые решения на Level Up Ukraine 2020 - в Киеве пройдет ежегодный бизнес-форум

Главная тема форума в 2020 году — принципы создания бОльшего. Level UP Ukraine выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине. Участники оформляют договоренности и создают общие matching projects, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.

Для достижения поставленных целей Форум предоставляет экспертизу спикеров о глобальных и локальных трендах, повышая академический бекграунд участников и выполняя образовательную функцию. Форум также предоставляет участникам независимый стол переговоров, за которым ключевые игроки и представители интересов граждан вырабатывают эффективные механизмы и инструменты развития страны.

Присутствующие иностранные инвесторы: от фондов до международных финансовых институций обозначают ключевые сферы инвестиций, а украинская сторона имеет возможность представить свои решения согласно запросам инвесторов.

Своими принципами создания большего поделятся:

Томас Бьоркман — финансист, социальный предприниматель, основатель фонда Ekskäret;

Инго Фридрих — один из 14 вице-президентов Европейского парламента в 2004 — 2007 гг. от Германии;

Гиви Топчишвили — Президент компании 9.8 Group;

Григол Катамадзе — Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины.

Также, в Форуме примут участие международные инвесторы из Грузии, США и ЕС.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Организаторами форума выступают компания Una Partners и Ассоциация налогоплательщиков Украины. Идейным вдохновителем Форума является Наталья Ульянова — эксперт в сфере налогового и корпоративного планирования, банковского дела, финансовых услуг и управления частным капиталом.

Наталья Ульянова прокомментировала идею создания Форума: “Бизнес, власть и сообщество сейчас представляют собой разные полюсы единого субъекта — страны. И главная задача — объединиться и научиться взаимодействовать, активно и с максимальными усилиями на принципах win-win. Для этих целей и создан форум Level UP Ukraine. В этом году сконцентрируемся на принципах создания бОльшего с топ-бизнесом, властью и лучшими представителями сообщества”.

Генеральным партнером Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии — Georgian Industrial Group. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак и БХФЗ и международная IT- компания Powercode.

Подробная информация о спикерах и панельных дискуссиях Форума доступна ЗДЕСЬ.