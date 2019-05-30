Нові політичні партії мають невеликі шанси пройти у Раду – соціолог
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У нових політичних партій невеликі шанси подолати 5% бар’єр на дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня. Про це у коментарі УНН сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.
"Партії, які зараз в опитуванні не доходять до 2%, не кажучи вже до 1%, очевидно, не пройдуть. Тим більше вибори будуть достроковими, у період літніх відпусток, коли вони взагалі не зможуть донести ні себе, ні своїх програм", - зазначила Бекешкіна.
Вона додала, що таким партіям важливо під час виборчої кампанії дати про себе знати, якщо у них є плани на далеку перспективу.
За словами Бекешкіної, серед нових партій є можливість подолати 5% бар’єр у партії Вакарчука, оскільки він відома людина, і вже зараз в опитуваннях його партія має 4,6%.
"Партія мерів" може мати такі перспективи, тому що мери мають у себе гарну підтримку. Однак, чи вистачить їм, скажімо, Одеси і Харкова, тим більше, що не вся Одеса і Харків будуть за них голосувати", - додала Бекешкіна.
Як повідомляв УНН, мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту.