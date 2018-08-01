Нові адвокати Януковича покинули засідання

Відразу на початку засідання прокурор перейшов до стадії дебатів. Але захисники екс-президента заявили, що мають клопотання і їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи.

Суддя Дев’ятко наголосив, що стадія клопотань звершена і суд перейшов до дебатів. Після цього захисники покинули засідання.

Нагадаємо, регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначив екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді, захисника Віктора Овсяннікова. Він сьогодні прийшов до Оболонського районного суду Києва.



Перед цим адвокат покинув засідання у справі про держзраду Януковича.



Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.