Новые адвокаты Януковича покинули заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Новые адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников и другой защитник покинули заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
Сразу в начале заседания прокурор перешел к стадии дебатов. Но защитники экс-президента заявили, что у них есть ходатайство и им нужно время для ознакомления с материалами дела.
Судья Девятко отметил, что стадия ходатайств совершена и суд перешел к дебатам. После этого защитники покинули заседание.
Напомним, региональный центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначил экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, защитника Виктора Овсянникова. Он сегодня пришел в Оболонский районный суд Киева.
Перед этим адвокат покинул заседание в деле о госизмене Януковича.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.