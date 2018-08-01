Новые адвокаты Януковича покинули заседание

Сразу в начале заседания прокурор перешел к стадии дебатов. Но защитники экс-президента заявили, что у них есть ходатайство и им нужно время для ознакомления с материалами дела.

Судья Девятко отметил, что стадия ходатайств совершена и суд перешел к дебатам. После этого защитники покинули заседание.

Напомним, региональный центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначил экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, защитника Виктора Овсянникова. Он сегодня пришел в Оболонский районный суд Киева.



Перед этим адвокат покинул заседание в деле о госизмене Януковича.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.