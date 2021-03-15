"Нове село" Зеленського: нардеп Івченко проаналізував ініціативу Президента

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"Я дійсно радий тому, що на рівні Президента обговорюється ініціатива з розвитку сільських територій – програма "Нове село". Досить важливо, щоб в селі з’явилися і пункти поліції, і ЦНАПи, і відділення пошти, там де їх немає, і аптеки в пішій доступності до людей. Я, звичайно, поки не вірю, що там будуть кінотеатри, вело- та бігові доріжки. Але навіть якщо половина проектів буде реалізована, то це надасть можливість збудувати нову якісну інфраструктуру в селі, бо доступність медичних і освітніх послуг має бути усюди однаковою. А ця ініціатива дасть можливість вирівняти і якість, і доступність цих послуг", - вважає Івченко.

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Нардеп зауважив також, що поки не розуміє, яким чином у владі планують мотивувати бізнес до інвестицій у розбудову інфраструктури в селі.

"Єдине, я поки що не розумію, який сенс бізнесу робити вкладення у ці ЦНАПИ, сервісні центри, наприклад. Це буде платно чи будуть окремі стимули для бізнесу вкладати в будівництво нової інфраструктури, наприклад, податкові? Тут потрібно, щоб Президент Зеленський надав деякі пояснення. А ще все це треба починати будувати з віддалених сіл, а не з тих, які знаходиться в 30-кілометровій зоні від Києва й великих обласних центрів. А вже з найвіддаленіших поступово рухатися до тих сіл, які не знаходяться на межі зникнення", - наголосив він.

Одночасно парламентар зазначив, що прірва між рівнем життя в селі та місті зараз просто велетенська, тому існує негативний фактор міграції сільського населення до міст.

Як ще можна допомогти селу

"Це давно потрібно зробити на рівні Президента, бо нерівномірність життя в місті та в селі дуже разючі в Україні. Через цю відмінність люди постійно виїжджають із сіл у міста, бо там нічого робити, немає інфраструктури, робочих місць, доріг. Важливо робити ще більше кроків, зокрема — децентралізувати податки в село, щоб вони сплачувалися за місцем ведення господарської діяльності. Бо у нас якщо підприємство працює в селі, а центральний офіс – у Києві, то вони податки виплачують в Києві", - розповів нардеп.

Ще одним важливим кроком із децентралізації податків у село Вадим Івченко вважає сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) саме за адресою реєстрації платника податків.

"Звичайно, дуже допомогла б сплата ПДФО за місцем реєстрації. Наприклад, мій випадок: я зареєстрований не в Києві, однак мої податки залишаються в столиці. І навіть якщо я хочу, щоб мої податки залишалися в тому місці, де я зареєстрований, це неможливо. А у нас більшість людей шукають роботу в містах, тому в містах, звичайно, є бюджети. А після Києва я повертаюсь у село, де у мене родина, яка користується послугами й дорогами. Тому важливо, щоб ПДФО залишався за місцем реєстрації", - упевнений він.

Що було раніше

4 березня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорили реформування села і реалізацію програми "Нове село". У межах програми в сільській місцевості побудують "Центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті й Новотроїцькому. Це сучасні простори, в яких працюватимуть ЦПАПи, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром або концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- і біговими доріжками.