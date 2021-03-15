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"Новое село" Зеленского: нардеп Ивченко проанализировал инициативу Президента

"Новое село" Зеленского: нардеп Ивченко проанализировал инициативу Президента

Киев  •  УНН

 • 20853 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал УНН, что думает о новой инициативе Президента Зеленского по развитию сельских территорий и оценил ее шансы на реализацию.

Цитата:

"Я действительно рад тому, что на уровне Президента обсуждается инициатива по развитию сельских территорий - программа "Новое село". Весьма важно, чтобы в селе появились и пункты полиции, и ЦПАУ, и отделение почты, там где их нет, и аптеки в пешей доступности к людям. Я, конечно, пока не верю, что там будут кинотеатры, вело- и беговые дорожки. Но даже если половина проектов будет реализована, то это даст возможность построить новую качественную инфраструктуру в селе, потому что доступность медицинских и образовательных услуг должна быть везде одинаковой. А эта инициатива позволит выровнять и качество, и доступность этих услуг", - считает Ивченко.

Детали

Нардеп отметил также, что пока не понимает, каким образом во власти планируют мотивировать бизнес к инвестициям в развитие инфраструктуры на селе.

"Единственное, я пока не понимаю, какой смысл бизнесу делать вложения в эти ЦПАУ, сервисные центры, например. Это будет платно или будут отдельные стимулы для бизнеса вкладывать в строительство новой инфраструктуры, например, налоговые? Здесь нужно, чтобы Президент Зеленский предоставил некоторые объяснения. А еще все это надо начинать строить с отдаленных сел, а не с тех, которые находится в 30-километровой зоне от Киева и крупных областных центров. А уже с самых отдаленных постепенно двигаться к тем селам, которые не находятся на грани исчезновения", - подчеркнул он.

Одновременно парламентарий отметил, что пропасть между уровнем жизни в селе и городе сейчас просто огромная, поэтому существует негативный фактор миграции сельского населения в города.

Как еще можно помочь селу

"Это давно нужно сделать на уровне Президента, потому что неравномерность жизни в городе и в селе весьма впечатляющая в Украине. Из-за этого различия люди постоянно выезжают из сел в города, потому что там нечего делать, нет инфраструктуры, рабочих мест, дорог. Важно делать еще больше шагов, в частности - децентрализовать налоги в село, чтобы они уплачивались по месту ведения хозяйственной деятельности. Потому что у нас если предприятие работает в селе, а центральный офис - в Киеве, то они налоги платят в Киеве", - рассказал нардеп.

Еще одним важным шагом по децентрализации налогов в село Вадим Ивченко считает уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) именно по адресу регистрации налогоплательщика.

"Конечно, очень помогла бы уплата НДФЛ по месту регистрации. Например, мой случай: я зарегистрирован не в Киеве, однако мои налоги остаются в столице. И даже если я хочу, чтобы мои налоги оставались в том месте, где я зарегистрирован, это невозможно. А у нас большинство людей ищут работу в городах, поэтому в городах, конечно, есть бюджеты. А после Киева я возвращаюсь в село, где у меня семья, которая пользуется услугами и дорогами. Поэтому важно, чтобы НДФЛ оставался по месту регистрации", - уверен он.

Что было раньше

4 марта на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село". В рамках программы в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделение почты, аптека по программе "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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