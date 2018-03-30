Новачок "Шахтаря" потрапив до топ-3 найперспективніших гравців Бразилії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Авторитетне видання France Football внесло футболіста донецького “Шахтаря” до числа найбільш перспективних футболістів Бразилії, інформує УНН з посиланням на France Football.

У представленій десятці, в яку потрапили спортсмени віком до 20 років, новоспечений захисник “помаранчево-чорних” Додо посів престижне 2-ге місце.

Лідером списку опинився Бреннер із “Сан-Паулу”. За спиною Додо потрапили Дуглас Луїс з “Жирони”, Габріель Бразао із “Крузейро”, Лінкольн (“Фламенго”), Матеус Фернандес (“Ботафого”), Мауро Жуніор (“ПСВ”), Пауліньо (“Васко да Гама”), Паулу Вітор (“Васко да Гама”), Вінісіус Жуніор (“Фламенго”).

Нагадаємо, що оборонець взимку перейшов до стану “гірників” із ФК “Коритиба”, але поки що не провів у складі колективу Фонсеки жодної зустрічі.

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