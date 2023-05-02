Нова лінійка смартфонів Xiaomi 13: чи варто купувати

КИЇВ. 2 травня. УНН. Компанія Сяомі відома тим, що випускає відмінну техніку та гаджети з приємним співвідношенням між ціною та якістю. І новий смартфон Xiaomi 13 Pro та Xiaomi 13 не стали винятком. Розглянемо докладніше характеристики цих двох серій, щоб зрозуміти, чи варто їх купувати, чи краще звернути увагу на інші моделі, передає УНН.