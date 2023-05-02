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Нова лінійка смартфонів Xiaomi 13: чи варто купувати

Нова лінійка смартфонів Xiaomi 13: чи варто купувати

Київ • УНН

 • 1939836 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Компанія Сяомі відома тим, що випускає відмінну техніку та гаджети з приємним співвідношенням між ціною та якістю. І новий смартфон Xiaomi 13 Pro та Xiaomi 13 не стали винятком. Розглянемо докладніше характеристики цих двох серій, щоб зрозуміти, чи варто їх купувати, чи краще звернути увагу на інші моделі, передає УНН.

Xiaomi 13: дизайн та екран

Модель доступна у трьох кольорах: білий, чорний та зелений, чого деяким користувачам здалося мало. Хоча інші нічого поганого у такій обмеженій палітрі не побачили. Адже найголовніше – технічні характеристики моделі. Параметри екрана цього смартфона наступні:

діагональ – 6,36 дюйми;

тип екрану – AMOLED;

частота – 120 Гц.

Відмінні характеристики телефону такого рівня. AMOLED-матриця забезпечує приємні живі кольори. Завдяки цьому фото, відео, ігри та будь-який контент виглядає приємніше. А висока частота оновлення робить будь-яку анімацію та динаміку плавною.

Технічні характеристики

Що ж до технічної складової, то і тут Xiaomi 13 порадує користувачів. Модель має такі характеристики:

Процесор – Snapdragon 8 Gen 2. Чіп, створений за 4-нанометровим техпроцесом, без проблем справляється з навантаженням від сучасних програм та застосунків. Телефон відмінно показав себе в режимі мультизадачності та чудово працює при підвищених навантаженнях без гальмування.

Оперативна пам'ять – 8-12 Гб. Хороший обсяг, достатній для швидкої роботи сучасних додатків.

Накопичувальна пам'ять – 128-512 Гб. Сховища більш ніж достатньо для середнього користувача. При такому обсязі помістяться і ігри, і робочі програми, і фотоконтент.

Акумулятор – 4500 мАг. Забезпечує тривалу автономію та при активному використанні смартфон витримує до 14 годин. З швидким заряджанням заряджається до 100% за 38 хвилин.

Камера Xiaomi 13

Камери нового Сяомі 13 порадують чудовою якістю фото та відеозйомки. Модель отримала три об'єктиви з такими характеристиками:

основний модуль – 50 Мп;

ширококутний – 12 Мп;

телеоб'єктив – 10 Мп.

Користувачі отримають високу деталізацію та реалістичну кольоропередачу, незалежно від освітлення та часу доби. До того ж модель отримала розширені можливості налаштувань та обробки зображення.

Xiaomi 13 Pro: ще потужніший і швидший

Як не дивно, але Сяомі 13 Про має схожі технічні параметри. Але є і ряд відмінностей, які однозначно роблять його набагато крутішим, ніж нова базова модель. До цих відмінностей відносяться:

збільшений екран – 6,73 дюйми;

акумулятор – 4820 мАг;

покращені камери – по 50 Мп кожна.

Любителям подивитися кіно чи пограти на телефоні такий варіант точно сподобається. Та й у роботі з багатьма корисними програмами великий екран комфортніший. Що ж до камер, якість одержуваних зображень, їх деталізація – вони стали ще кращими, ніж у Сяомі 13. Флагман обійшов багатьох конкурентів у плані оптики.

Ціна Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro

Ціна Xiaomi 13 близько 999 євро. Xiaomi 13 Pro коштує близько 1299 євро. Базова модель підійде всім користувачам, які хочуть собі потужний смартфон під будь-які побутові завдання та вирішення низки робочих проблем. «Прошка» більше підійде любителям великих телефонів з підвищеною вимогою до потужності. Якщо ви шукаєте смартфон з відмінними камерами за прийнятну суму, то Xiaomi 13 Pro – ваш варіант.

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