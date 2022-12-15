Нова хвиля наступу росії може бути в лютому - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian припустив, що нову хвилю наступу росія може готувати на лютий 2023 року, коли пройдуть навчання мобілізовані в жовтні росіяни, передає УНН.
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Резніков зазначив, що після часткової мобілізацію в росії, де в жовтні було призвано близько 300 тисяч росіян, половину відправили в якості “гарматного м’яса” для посилення позицій при наступі та заміни втрат в особовому складі.
«Інша частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч, відправилася на навчання. Для підготовки необхідно щонайменше три місяці. Це означає, що ймовірно вони намагатимуться розпочати нову хвилю наступу в лютому, як і рік тому. Це їх план», – розповів Резніков.
Також він додав, що, швидше за все, росія не припинить мобілізацію населення і далі намагатиметься якомога більше людей кидати на передову.
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