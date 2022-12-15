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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Нова хвиля наступу росії може бути в лютому - Резніков

Нова хвиля наступу росії може бути в лютому - Резніков

Київ • УНН

 • 640064 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian припустив, що нову хвилю наступу росія може готувати на лютий 2023 року, коли пройдуть навчання мобілізовані в жовтні росіяни, передає УНН.

Деталі

Резніков зазначив, що після часткової мобілізацію в росії, де в жовтні було призвано близько 300 тисяч росіян, половину відправили в якості “гарматного м’яса” для посилення позицій при наступі та заміни втрат в особовому складі.

«Інша частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч, відправилася на навчання. Для підготовки необхідно щонайменше три місяці. Це означає, що ймовірно вони намагатимуться розпочати нову хвилю наступу в лютому, як і рік тому. Це їх план», – розповів Резніков.

Також він додав, що, швидше за все, росія не припинить мобілізацію населення і далі намагатиметься якомога більше людей кидати на передову.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist окреслив три стратегічні завдання, які стоять перед українськими бійцями для перемоги у війні з росією - утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів, протиповітряна оборона.

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