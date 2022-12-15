Новая волна наступления россии может быть в феврале - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian предположил, что новую волну наступления россия может готовить на февраль 2023 года, когда пройдут учения мобилизованные в октябре россияне, передает УНН.
Детали
Резников отметил, что после частичной мобилизации в россии, где в октябре было призвано около 300 тысяч россиян, половину отправили в качестве “пушечного мяса” для усиления позиций при наступлении и замену потерь в личном составе.
"Другая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч, отправилась на обучение. Для подготовки необходимо не менее трех месяцев. Это означает, что, вероятно, они будут пытаться начать новую волну наступления в феврале, как и год назад. Это их план", – рассказал Резников.
Также он добавил, что, скорее всего, россия не прекратит мобилизацию населения и будет пытаться как можно больше людей бросать на передовую.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist очертил три стратегических задачи, которые стоят перед украинскими бойцами для победы в войне с россией - удержание рубежей и позиций, накопление ресурсов, противовоздушная оборона.