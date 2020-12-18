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Нотаріусу, який “змінив” керівництво Одеського медуніверситету, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 16020 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нотаріусу, який незаконно “змінив” керівництво Одеського медуніверситету, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Нотаріусу, який “змінив” керівництво Одеського медуніверситету, повідомили про підозру

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, нотаріус маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я України, тобто не мала права займати вказану посаду.

“При цьому нотаріус знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, суперечать вимогам Конституції та законів України, а також статуту Одеського національного медичного університету”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на виборах ректора Одеського національного медичного університету колектив підтримав главу Вченої ради академіка Валерія Запорожана.

Довідка: Валерій Запорожан — академік НАМН України, заслужений винахідник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор і діючий глава вченої ради ОНМедУ.

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