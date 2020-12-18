Нотариусу, который "сменил" руководство Одесского медуниверситета, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Нотариусу, который незаконно "сменил" руководство Одесского медуниверситета, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ОГПУ.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении нотариусу Одесского городского нотариального округа по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, нотариус имея доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, внес изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, что не было определено Министерством охраны здоровья Украины, то есть не имело право занимать указанную должность.
"При этом нотариус знал, что представленные ему документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанны с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также уставу Одесского национального медицинского университета", - говорится в сообщении.
Напомним, на выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета академика Валерия Запорожана.
Справка: Валерий Запорожан - академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий глава ученого совета ОНМедУ.