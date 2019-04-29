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Норвезькі рибалки виявили кита з камерою і написом "обладнання Санкт-Петербурга"

Норвезькі рибалки виявили кита з камерою і написом "обладнання Санкт-Петербурга"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Норвегії, у районі Фіннмарк, місцеві рибалки виявили кита білуху з відеокамерою GoPro з написом "обладнання Санкт-Петербурга". Про це повідомив телеканал NRK, передає УНН із посиланням на Дождь.

Рибалка Джоар Хестія розповів, що 25 квітня, коли він рибалив біля острова Інгоя разом з батьком і братом, до їх човна підпливла білуха. Хестія і інші на човні вперше побачили кита в четвер, але поспілкувавшись з іншими рибалками, виявилось, що ті бачили його в тому ж районі раніше на цьому тижні.

На тварині був ремінь та прикріпленою відеокамерою GoPro. Ремінь був дуже туго затягнутий, і його вдалося зняти з кита тільки на наступний день. За словами рибалки, кит був приручений і дозволяв себе гладити.

Вчені припустили, що білуха могла “втекти” з Росії. Морський біолог з Інституту морських досліджень Мартін Біюв заявив, що вчені не маркують китів таким чином. Він припустив, що це могли зробити в військово-морському флоті Росії.

“Ми знаємо, що в Росії тримають приручених китів, і що деякі з них тікають і слідують за нашими човнами”, — сказав професор Університету Тромсе Ойдін Рікардс. Він додав, що розмовляв з кількома російськими вченими, і вони сказали, що білуха могла належати російському флоту в Мурманську.

Як повідомляв УНН, НАТО готується до російського вторгнення у Норвегію.

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