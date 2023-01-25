Норвегія зробить свій внесок в ініціативу передачі танків Leopard Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Норвегія сприятиме зусиллям союзників щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну, повідомив у середу CNN представник міністерства оборони Норвегії, пише УНН.
Цитата
"Ми зробимо свій внесок", - сказав представник, додавши, що Норвегія ще не оприлюднила подробиці про те, скільки танків вона відправить або про терміни доставки танків в Україну.
"Ми не хочемо коментувати ці обговорення або будь-які поточні чи майбутні вклади", - заявив міністр оборони Норвегії CNN.
Додамо
Норвезький уряд розглядає можливість відправлення частини своїх танків Leopard 2 Україні, повідомляє Reuters.
Dagens Naeringsliv повідомила, що Норвегія може надати від 4 до 8 з 36 танків Leopard 2, які є у країни.