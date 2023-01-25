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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Норвегія зробить свій внесок в ініціативу передачі танків Leopard Україні

Київ • УНН

 • 893711 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Норвегія сприятиме зусиллям союзників щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну, повідомив у середу CNN представник міністерства оборони Норвегії, пише УНН.

Норвегія зробить свій внесок в ініціативу передачі танків Leopard Україні

Цитата

"Ми зробимо свій внесок", - сказав представник, додавши, що Норвегія ще не оприлюднила подробиці про те, скільки танків вона відправить або про терміни доставки танків в Україну.

"Ми не хочемо коментувати ці обговорення або будь-які поточні чи майбутні вклади", - заявив міністр оборони Норвегії CNN.

Додамо

Норвезький уряд розглядає можливість відправлення частини своїх танків Leopard 2 Україні, повідомляє Reuters.

Dagens Naeringsliv повідомила, що Норвегія може надати від 4 до 8 з 36 танків Leopard 2, які є у країни.

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