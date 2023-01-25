Норвегия сделает свой вклад в инициативу передачи танков Leopard Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Норвегия будет способствовать усилиям союзников по отправке танков Leopard 2 в Украину, сообщил в среду CNN представитель министерства обороны Норвегии, пишет УНН.
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"Мы сделаем свой вклад", - сказал представитель, добавив, что Норвегия еще не обнародовала подробности о том, сколько танков она отправит или о сроках доставки танков в Украину.
"Мы не хотим комментировать эти обсуждения или любые текущие или будущие вклады", - заявил министр обороны Норвегии CNN.
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Норвежское правительство рассматривает возможность отправки части своих танков Leopard 2 Украине, сообщает Reuters.
Dagens Naeringsliv сообщила, что Норвегия может предоставить от 4 до 8 из 36 танков Leopard 2, которые есть у страны.