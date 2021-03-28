Норвегія з 1 квітня посилить правила в'їзду через пандемію

ukru
21:00 • 898 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 33350 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 37297 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 86227 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 53689 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92135 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115316 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144324 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183942 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310109 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101506 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 97989 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102059 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 94951 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 87034 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 53016 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310109 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244624 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338328 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62139 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109593 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110432 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107420 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120810 перегляди
Актуальне
Норвегія з 1 квітня посилить правила в'їзду через пандемію

Норвегія з 1 квітня посилить правила в'їзду через пандемію

Київ • УНН

 • 14496 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд Норвегії з 1 квітня ще більш посилить вимоги при в’їзді в країну через ситуацію з пандемією. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Цитата

“У ніч на 1 квітня ті, хто чекає результатів взятого при в’їзді тесту, будуть зобов’язані чекати його на станції тестування на кордоні. Тим, хто відмовиться, буде загрожувати штраф”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На додаток до цього нововведення, тепер “громадяни Норвегії та ті, хто мають там постійне місце проживання повинні будуть пред’являти негативний результат тесту на коронавірус перед в’їздом до Норвегії” з країн з високим ризиком зараження. Тест повинен бути зроблений за 24 години до прибуття в країну. Хоча громадянина Норвегії, згідно з його прав, не можуть не пустити в країну навіть якщо у нього немає з собою результату тесту заздалегідь зданого, при його відсутності йому також може загрожувати штраф.

Додамо

За останніми даними в Норвегії виявили 462 випадки коронавірусної інфекції, загалом — 92 858. Цей показник — найнижчий за майже три тижні. Найвищий за весь час пандемії показник добового приросту нових випадків інфікування в країні було зафіксовано 17 березня — 1 156.

З початку епідемії від викликаних інфекцією ускладнень в Норвегії померли 656 осіб. Протестовані на коронавірус понад 4 млн жителів. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 600 тис. осіб, обидві дози — понад 250 тис.

З 25 січня Норвегія посилила вимоги для в’їзду в країну. Тепер всім іноземцям необхідно пред’являти сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, який зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки. З 29 січня країна ввела заборону на в’їзд без вагомих підстав, що означає фактичне закриття кордону королівства майже для всіх, хто там не проживає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79