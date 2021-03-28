Норвегія з 1 квітня посилить правила в'їзду через пандемію

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“У ніч на 1 квітня ті, хто чекає результатів взятого при в’їзді тесту, будуть зобов’язані чекати його на станції тестування на кордоні. Тим, хто відмовиться, буде загрожувати штраф”, — йдеться в повідомленні.

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На додаток до цього нововведення, тепер “громадяни Норвегії та ті, хто мають там постійне місце проживання повинні будуть пред’являти негативний результат тесту на коронавірус перед в’їздом до Норвегії” з країн з високим ризиком зараження. Тест повинен бути зроблений за 24 години до прибуття в країну. Хоча громадянина Норвегії, згідно з його прав, не можуть не пустити в країну навіть якщо у нього немає з собою результату тесту заздалегідь зданого, при його відсутності йому також може загрожувати штраф.

Додамо

За останніми даними в Норвегії виявили 462 випадки коронавірусної інфекції, загалом — 92 858. Цей показник — найнижчий за майже три тижні. Найвищий за весь час пандемії показник добового приросту нових випадків інфікування в країні було зафіксовано 17 березня — 1 156.

З початку епідемії від викликаних інфекцією ускладнень в Норвегії померли 656 осіб. Протестовані на коронавірус понад 4 млн жителів. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 600 тис. осіб, обидві дози — понад 250 тис.

З 25 січня Норвегія посилила вимоги для в’їзду в країну. Тепер всім іноземцям необхідно пред’являти сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, який зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки. З 29 січня країна ввела заборону на в’їзд без вагомих підстав, що означає фактичне закриття кордону королівства майже для всіх, хто там не проживає.