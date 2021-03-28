Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии

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“В ночь на 1 апреля те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны ждать его на станции тестирования на границе. Тем, кто откажется, будет грозить штраф”, — говорится в сообщении.

Детали

В дополнение к этому нововведению, теперь “граждане Норвегии и те, кто имеют там постоянное место жительства должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Норвегию” из стран с высоким риском заражения. Тест должен быть сделан за 24 часа до прибытия в страну. Хотя гражданина Норвегии, согласно его прав, не могут не пустить в страну даже если у него нет с собой результата теста заранее сданного, при его отсутствии ему также может грозить штраф.

Добавим

По последним данным в Норвегии обнаружили 462 случая коронавирусной инфекции, в общем — 92 858. Этот показатель — самый низкий за почти три недели. Самый высокий за все время пандемии показатель суточного прироста новых случаев инфицирования в стране был зафиксирован 17 марта — 1 156.

С начала эпидемии от вызванных инфекцией осложнений в Норвегии погибли 656 человек. Протестированы на коронавирус более 4 млн жителей. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 600 тыс. человек, обе дозы — более 250 тыс.

С 25 января Норвегия усилила требования для въезда в страну. Теперь всем иностранцам необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанный не более чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований, что означает фактическое закрытие границы королевства почти для всех, кто там не проживает.