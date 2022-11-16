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Норвегія підписала зі США рекордний ракетний контракт на 500 мільйонів доларів

Норвегія підписала зі США рекордний ракетний контракт на 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 296154 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Норвегія підписала зі США угоду про продаж зброї на суму 5 мільярдів норвезьких крон (500 мільйонів доларів) на постачання ракет для встановлення на винищувачі F-35. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Цитата

"Це дуже важлива угода як для оборонних можливостей Норвегії, так і для американсько-норвезького оборонного співробітництва", - заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грем.

Деталі

Осло повідомило, що ракети AMRAAM-D будуть основною зброєю, яка використовується для захисту норвезького повітряного простору протягом наступних кількох десятиліть, і є найбільшою закупівлею зброї для норвезьких збройних сил.

"Ми дуже раді, що Норвегія тепер також матиме доступ до таких передових ракет, і що ми здійснюємо таке велике придбання ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM), які розкриють потенціал F-35", - сказав Грем.

Він наголосив, що це особливо важливо у світлі поточної ситуації з безпекою.

За даними Міноборони, AMRAAM-D є модернізованою версією ракети, яка раніше використовувалася як винищувачами F-16, і системою ППО NASAMS.

F-35 оснащений датчиками, які дозволяють йому виявляти та ідентифікувати ширший спектр загроз на набагато більших відстанях, ніж попередні літаки.

За даними міністерства, ракети буде поставлено до 2028 року в рамках більшої програми Joint Strike Fighter.

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