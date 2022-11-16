Норвегия подписала с США рекордный ракетный контракт на 500 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Норвегия подписала с США соглашение о продаже оружия на сумму 5 миллиардов норвежских крон (500 миллионов долларов) на поставку ракет для установки на истребители F-35. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
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"Это очень важное соглашение как для оборонных возможностей Норвегии, так и для американо-норвежского оборонного сотрудничества", - заявил министр обороны Бёрн Арильд Грэм.
Детали
Осло сообщило, что ракеты AMRAAM-D будут основным оружием, используемым для защиты норвежского воздушного пространства в течение следующих нескольких десятилетий, и являются крупнейшей закупкой оружия для норвежских вооруженных сил.
"Мы очень рады, что Норвегия теперь также будет иметь доступ к таким передовым ракетам, и что мы совершаем столь большое приобретение ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM), которые раскроют потенциал F-35", - сказал Грэм.
Он подчеркнул, что это особенно важно в свете текущей ситуации с безопасностью.
По данным Минобороны, AMRAAM-D является модернизированной версией ракеты, которая ранее использовалась как истребителями F-16, так и системой ПВО NASAMS.
F-35 оснащен датчиками, позволяющими ему выявлять и идентифицировать более широкий спектр угроз на гораздо больших расстояниях, чем предыдущие самолеты.
По данным министерства, ракеты будут поставлены к 2028 году в рамках большей программы Joint Strike Fighter.