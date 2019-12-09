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“Нормандського формату” для Криму немає - Кулеба

“Нормандського формату” для Криму немає - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні відсутній сформований міжнародний формат переговорів, на якому б розглядали питання Криму, за аналогією до Нормандського формату. Про це Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба сказав під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“З 2014 року було дуже багато варіантів того, в якому форматі, на якому треку розглядати питання Криму. І поки що такий формат жодний з різних причин не сформувався. Ми постійно продовжуємо, що називається, брейнштормити, вивчати питання яким чином це можна формалізувати. Але наразі такого міжнародного формату, де сідали б, за аналогією з Нормандським форматом, немає”, - сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що водночас, в Генеральній асамблеї ООН українська дипломатія постійно тримає питання Криму на порядку денному.

“Буквально сьогодні була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї щодо мілітаризації Криму. Тому робота щодо кримського питання не зупиняється на жодну хвилину”, - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, перший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів сказав, що питання Криму обов’язково має підійматися на "нормандській зустрічі".

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