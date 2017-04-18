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"Нормандська четвірка" сподівається на продовження роботи формату після президентських виборів у Франції - АП

"Нормандська четвірка" сподівається на продовження роботи формату після президентських виборів у Франції - АП

Київ • УНН

 • 13999 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лідери "нормандської четвірки" сподіваються на продовження роботи формату після президентських виборів у Франції. Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Президента України спільному прес-релізі за підсумками телефонної розмови в "нормандському форматі", передає УНН.

"Лідери країн нормандського формату підтвердили відданість імплементації мінських домовленостей у частині, зокрема, що стосується як безпекових, так і політичних аспектів врегулювання. Вони привітали домовленість про відновлення режиму припинення вогню з нагоди Великодня, як було погоджено під час засідання тристоронньої контактної групи 29 березня, і наголосили на важливості суворого дотримання зазначеного режиму. Лідери закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом "всіх на всіх", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вони засудили погрози спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Співрозмовники подякували президентові Франції Франсуа Олланду за його зусилля в рамках "нормандського формату" та висловили сподівання, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом України Петром Порошенком.

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