"Нормандская четверка" надеется на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции - АП

"Лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность имплементации минских договоренностей в части, в частности, что касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. Они поздравили договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима. Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех", - говорится в сообщении.

Указано, что они осудили угрозы наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", - говорится в сообщении.

Напомним, состоялась телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.