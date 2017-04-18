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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147090 просмотра

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"Нормандская четверка" надеется на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции - АП

"Нормандская четверка" надеется на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции - АП

Киев  •  УНН

 • 13996 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лидеры "нормандской четверки" надеются на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Президента Украины совместном пресс-релизе по итогам телефонного разговора в "нормандском формате", передает УНН.

"Лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность имплементации минских договоренностей в части, в частности, что касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. Они поздравили договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима. Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех", - говорится в сообщении.

Указано, что они осудили угрозы наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", - говорится в сообщении.

Напомним, состоялась телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.

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