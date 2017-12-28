Електроенергія у 2018 році подорожчає майже на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення Комісії “Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік”, яким індикативна ціна вугілля для тарифів теплових електростанцій енергогенеруючих компаній підвищується до 83,08 долара за тонну (на 26%). Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засідання 28 грудня, передає УНН.
Зокрема, в обґрунтуванні проекту рішення комісії вказано, що індикативна ціна вугілля розрахована за грудень 2016 — листопад 2017 року становить 83,08 долара за тону, що на 25,8% або 16,4 долара/тонну більше, ніж ціна вугілля, яка враховувалась при перегляді прогнозованої ціни електроенергії на 2017 рік.
Крім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам — Роттердам — Антверпен до українського порту може зрости на 31,2% або на 2,9 долара за тону.
Рішення передбачає двоетапне зростання вартості електроенергії на 9,5% з 1 січня 2018 року та з 1 квітня ще на 6,1%. Тобто сумарно зростання складе 15,6%.
Втім, як зазначив голова Комісії Дмитро Вовк, це підвищення не стосуватиметься тарифів на електроенергію для населення та тарифів для промислових споживачів.
Згідно з документом, прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії на 2018 рік затверджена на рівні 1 561,99 грн за 1 МВт*год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
-
- І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт*год (без ПДВ);
-
- II квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт*год (без ПДВ);
-
- ІІІ квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт*год (без ПДВ);
-
- IV квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт*год (без ПДВ).
-
Компанії-постачальники електричної енергії застосовуватимуть цю прогнозовану оптову ринкову ціну при розрахунку роздрібних цін на електричну енергію.
Постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.
Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про впровадження добового балансування на ринку природного газу.