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НКРЕКП підвищила тарифи на зберігання та відбір газу зі сховищ "Укртрансгазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ “Укртрансгаз”. Відповідна постанова була затверджена на засіданні, передає УНН.

Відповідно до тексту постанови, діючі тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу для ПАТ “Укртрансгаз” становлять (без урахування ПДВ):

  • на закачування природного газу 32,90 грн за 1 тис. кубометрів;
  • на зберігання природного газу 46,20 грн за 1 тис. кубометрів;
  • на відбір природного газу 32,90 грн за 1 тис. кубометрів.

Нові ж тарифи складуть (без урахування ПДВ):

  • на зберігання природного газу — 0,1720 грн за 1 тис. кубометрів на добу;
  • на закачування природного газу — 64,40 грн за 1 тис. кубометрів на добу;
  • для відбору природного газу — 67,10 грн за 1 тис. кубометрів на добу.

Постанова набирає чинності 1 липня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”.

Крім того, регулятор схвалив проект Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ “Укртрансгаз” на 2018 — 2027 роки. Документ буде опубліковано на сайті з метою подальшого обговорення.

Нагадаємо, НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві.

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