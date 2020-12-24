НХЛ змінила склад дивізіонів та оголосила про дату старту нового сезону

Старт сезону призначений на 13 січня 2021 року і закінчиться 8 травня. Згідно з домовленістю, в плей-офф Кубка Стенлі зіграють 16 команд в традиційному форматі: чотири раунди серій до чотирьох перемог, який завершиться в середині липня.

Згідно з планом, чемпіонат 2021-22 повинен початися в жовтні і пройти по "нормальному" сценарієм. У найближчі дні НХЛ і НХЛПА опублікують протоколи безпеки, правила перехідного періоду і ключові дати календаря сезону 2020-21.

"Національна хокейна ліга з нетерпінням чекає початку сезону 2020-21, особливо після успішного Плану відновлення сезону 2019-20, за підсумками якого було визначено переможця Кубка Стенлі, - заявив комісіонер НХЛ Гері Беттмен. - Ми розуміємо, які складнощі чекають нас попереду, як це було навесні і влітку, але нашим пріоритетом залишатимуться здоров'я і безпека всіх учасників процесу і місць, де ми будемо жити і грати. Як і навесні і влітку, ми дякуємо "НХЛПА", зокрема виконавчому директору Дона Фера, за спільну роботу, яка дозволить лізі повернутися на лід".

НХЛ і НХЛПА визначили, що в зв'язку з закриттям кордону між США і Канадою буде потрібно тимчасова зміна складу дивізіонів. Також гравці і ліга спробують мінімізувати пересування команд, щоб матчі проходили тільки всередині дивізіонів. На даний момент планується проводити матчі на домашніх аренах команд.

Склад дивізіонів на сезон 2020-21 буде виглядати наступним чином:

"Північ": "Калгарі", "Едмонтон", "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Ванкувер", "Вінніпег"

"Захід": "Анахайм", "Арізона", "Колорадо", "Лос Анджелес", "Міннесота", "Сент-Луїс", "Сан-Хосе", "Вегас"

"Центр": "Кароліна", "Чикаго", "Коламбус", "Даллас", "Детройт", "Флорида", "Нешвілл", "Тампа-Бей".

"Схід": "Бостон","Баффало", "Нью Джерсі", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Філадельфія", "Піттсбург", "Вашингтон".

Найкращі чотири команди в кожному дивізіоні вийдуть в плей-офф Кубка Стенлі, а перші два раунди будуть зіграні з суперниками по дивізіону. Чотири команди вийдуть в півфінал Кубка Стенлі і отримають номери посіву виходячи з очок, набраних в регулярному сезоні: перший номер зіграє з четвертим, а другий з третім.

Додамо, тренувальні табори відкриються 3 січня. Передсезонних матчів проведено не буде. Сім команд, які не брали участь в Плані відновлення сезону 2019-20, зможуть відкрити тренувальні табори 31 грудня.