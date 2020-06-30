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НХЛ оголосила нові дані про кількість інфікованих коронавірусом хокеїстів

Київ • УНН

 • 10217 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Національна хокейна ліга випустила повідомлення щодо результатів тестування на COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

За даними НХЛ, 15 гравців мають зараження на коронавірус.

"На понеділок, 29 червня більше 250 гравців взяли участь в тренуваннях в клубних центрах в рамках другого етапу Плану відновлення сезону. Серед цих гравців було зроблено більше 1450 тестів на COVID-19. З них 15 результатів дали позитивну реакцію", - сказано у зверненні НХЛ.

Сказано, що НХЛ продовжить регулярно повідомляти подробиці тестування гравців і їх результати.

Додамо також, що 8 червня (початку другого етапу) НХЛ стало відомо про 11 гравців, які здали позитивний тест на COVID-19 поза рамками протоколу другого етапу.

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