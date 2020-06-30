НХЛ оголосила нові дані про кількість інфікованих коронавірусом хокеїстів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Національна хокейна ліга випустила повідомлення щодо результатів тестування на COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
За даними НХЛ, 15 гравців мають зараження на коронавірус.
"На понеділок, 29 червня більше 250 гравців взяли участь в тренуваннях в клубних центрах в рамках другого етапу Плану відновлення сезону. Серед цих гравців було зроблено більше 1450 тестів на COVID-19. З них 15 результатів дали позитивну реакцію", - сказано у зверненні НХЛ.
Сказано, що НХЛ продовжить регулярно повідомляти подробиці тестування гравців і їх результати.
Додамо також, що 8 червня (початку другого етапу) НХЛ стало відомо про 11 гравців, які здали позитивний тест на COVID-19 поза рамками протоколу другого етапу.