НХЛ: "Флорида" перервала переможну серію "Чикаго" та продовжила власну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Національній хокейній лізі відбулися п’ять матчів регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
“Флорида Пантерс” продовжила переможну серію до шести матчів в першій грі Джоела Кенневілля в Чикаго після звільнення з “Чикаго Блекхокс”.
Кенневілль вперше приїхав в Чикаго після того, як був звільнений з “Блекхокс” 6 листопада 2018 року. Його нинішня команда добилася успіху і продовжила переможну серію до шести матчів завдяки хет-трику Френка Ватрала і 32 сейвів Сергія Бобровського.
У складі “Блекхокс” 2 (1 + 1) очки набрав Кірбі Дак, 25-й гол у сезоні забив Патрік Кейн, який продовжив результативну серію до 11 матчів.
Таким чином, на рахунку “Флориди”
До вашої уваги результати інших матчів:
“Бостон” — “Вегас” 3:2
“Кароліна” — “Вінніпег” 4:1
“Рейнджерс” — “Айлендерс” 2:4
“Філадельфія” — “Піттсбург” 3:0.