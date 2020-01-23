НХЛ: "Флорида" прервала победную серию "Чикаго" и продолжила свою
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
“Флорида Пантерс” продолжила победную серию до шести матчей в первой игре Джоэла Кенневилля в Чикаго после увольнения из “Чикаго Блэкхокс”.
Кенневилль впервые приехал в Чикаго после того, как был уволен из “Блэкхокс” 6 ноября 2018 года. Его нынешняя команда добилась успеха и продолжила победную серию до шести матчей благодаря хет-трику Фрэнка Ватрала и 32 сейвов Сергея Бобровского.
В составе “Блэкхокс” 2 (1 + 1) очка набрал Кирби Дак, 25-й гол в сезоне забил Патрик Кейн, продолжил результативную серию до 11 матчей.
Таким образом, на счету “Флориды”
Вашему вниманию результаты других матчей:
“Бостон” — “Вегас” 3:2
“Каролина” — “Виннипег” 4:1
“Рейнджерс” — “Айлендерс” 2:4
“Филадельфия” — “Питтсбург” 3:0.