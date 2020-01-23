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НХЛ: "Флорида" прервала победную серию "Чикаго" и продолжила свою

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

НХЛ: "Флорида" прервала победную серию "Чикаго" и продолжила свою

“Флорида Пантерс” продолжила победную серию до шести матчей в первой игре Джоэла Кенневилля в Чикаго после увольнения из “Чикаго Блэкхокс”.

Кенневилль впервые приехал в Чикаго после того, как был уволен из “Блэкхокс” 6 ноября 2018 года. Его нынешняя команда добилась успеха и продолжила победную серию до шести матчей благодаря хет-трику Фрэнка Ватрала и 32 сейвов Сергея Бобровского.

В составе “Блэкхокс” 2 (1 + 1) очка набрал Кирби Дак, 25-й гол в сезоне забил Патрик Кейн, продолжил результативную серию до 11 матчей.

Таким образом, на счету “Флориды” (28-16-5) 61 очко — на одно меньше, чем у “Тампы”, идущей на втором месте Тихоокеанского дивизиона, и на три больше, чем у “Торонто”, и серия из 6 подряд выигрышей. “Чикаго” (24-21-6) не смог продолжить победную серию до шести матчей и остался в трех очках от зоны плей-офф.

Вашему вниманию результаты других матчей:

“Бостон” — “Вегас” 3:2

“Каролина” — “Виннипег” 4:1

“Рейнджерс” — “Айлендерс” 2:4

“Филадельфия” — “Питтсбург” 3:0.

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