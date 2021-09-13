Низка українських тенісистів оновили персональні рекорди в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За підсумками попередніх тижнів ряд українських тенісистів відзначилися ривками в рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Деталі
В оновленому рейтингу ATP третя, четверта і п'ята ракетки України - Віталій Сачко, Олексій Крутих і Георгій Кравченко - оновили свої персональні рекорди.
Сачко вперше в кар'єрі займає 261-е місце у світовій класифікації, а Крутих - 380. Кравченко вперше піднявся на 468-у позицію.
Відзначимо також, що оновили свої особисті досягнення Ерік Ваншельбойм - 504 і Ілля Белобородько - 712.
Найкращими серед представників України залишаються Ілля Марченко, який додав один рядок (155) і Сергій Стаховський – піднявся на сім сходинок (220).
Доповнення
Лідером генерації залишився серб Новак Джокович, за ним йдуть Данило Медведєв і Стефанос Ціціпас.