Ряд украинских теннисистов обновили персональные рекорды в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По итогам предыдущих недель ряд украинских теннисистов отличились рывками в рейтинге АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Детали
В обновленном рейтинге ATP третья, четвертая и пятая ракетки Украины — Виталий Сачко, Алексей Крутых и Георгий Кравченко — обновили свои персональные рекорды.
Сачко впервые в карьере занимает двести шестьдесят первой место в мировой классификации, а Крутых — 380. Кравченко впервые поднялся на четыреста шестьдесят восьмой позиции.
Отметим также, что обновили свои личные достижения Эрик Ваншельбойм — 504 и Илья Белобородько — 712.
Лучшими среди представителей Украины остаются Илья Марченко, который добавил одну строку (155) и Сергей Стаховский — поднялся на семь ступеней (220).
Дополнение
Лидером генерации остался серб Новак Джокович, за ним идут Даниил Медведев и Стефанос Циципас.